السيسي يصل إلى تونس للمشاركة في القمة العربية

وصل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأحد، إلى تونس للمشاركة في أعمال القمة العربية في دورتها الثلاثين.

واظهر التلفزيون الحكومي التونسي صور وصول الرئيس المصري، وكان في استقباله المستشار السياسي للرئيس التونسي، الحبيب الصيد، ووزير الدفاع التونسي، عبد الكريم الزبيدي.

وكانت أنباء سابقة قد ذكرت أن السيسي لن يشارك في فعاليات القمة.

وتوافد الزعماء العرب للمشاركة في أعمال القمة العربية في دورتها الثلاثين، التي تنطلق، الأحد، في تونس.

وعلمت قناة "العربية" أن مشاريع قرارات القمة العربية تتناول بشكل خاص القدس والجولان وتدخلات إيران في المنطقة، والتأكيد على التسوية السياسية في سوريا واليمن وليبيا.

يذكر أن القمة ستفتتح ، الأحد، في قصر المؤتمرات بكلمة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، رئيس القمة السابقة، وسيتم تسليم الرئاسة من السعودية إلى تونس.

وتعتبر تلك القمة الأكثر حضوراً من قبل الزعماء، بحسب ما أكد، السبت، المتحدث باسمها، محمود الخميري، مشيراً إلى مشاركة حوالي 12 رئيس دولة، إضافة للأمين العام للأمم المتحدة ورؤساء هيئات دولية أخرى.