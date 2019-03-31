شاهد.. السبسي يقدم السيسي في القمة العربية ببيت شعر

قدم الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ليلقي كلمته في القمة العربية المنعقدة حاليا في تونس ببيت شعر لشاعر النيل حافظ إبراهيم.

وقال السبسي: "يسعدني أن أقدم أخي فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ببيت شعر للشاعر العظيم حافظ إبراهيم الذي أنشد قائلا: "كم ذا يكابد عاشق ويلاقي.. في حب مصر كثيرة العشاق".

وانطلقت أعمال القمة العربية الـ 30 في تونس، اليوم الأحد.

وقال السيسي في كلمته أمام القمة العربية، إن "القدس عاصمة فلسطين، والجولان يجب أن يعود لسوريا".

وأكد الرئيس المصري أن ما سنتخذه من قرارات بشأن أزمات المنطقة سيكون حاسماً للحاضر والمستقبل.

وأضاف أن الظلم التاريخي على شعب فلسطين وصمة عار على جبين المجتمع الدولي.

ولفت إلى أن العرب اختاروا السلام العادل والشامل القائم على التمسك بالحقوق المشروعة.

وأشار إلى "أننا أمام مواجهة شاملة ضد كافة أشكال الإرهاب"، وطالب بموقف عربي حاضن وداعم لتسوية بين الفرقاء السوريين ورافض لتدخل دول إقليمية.

كما طالب بأن تكون هذه القمة إعلاناً لانطلاق التسويات بين الفرقاء بالعالم العربي.