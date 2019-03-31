فاجعة رياضية.. طعنه في قلبه بعد مباراة الأهلي والزمالك

شهدت مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية شمال مصر، جريمة قتل راح ضحيتها شاب، بسبب خلاف حول مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي أقيمت السبت وانتهت بالتعادل سلبا.

ولقي الشاب أحمد عبدالله عودة، أحد مشجعي فريق الزمالك بمدينة كفر الزيات، مصرعه، متأثرا بجراح أصيب بها إثر قيام صديق بطعنه أثناء عودتهما من متابعة المباراة في أحد مقاهي المدينة.

وكشفت التحقيقات أن خلافا نشب بين أحمد الذي يشجع فريق الزمالك مع شاب آخر يشجع النادي الأهلي ويدعى عظيمة وشهرته الأسد، أثناء متابعة المباراة. وعقب انتهائها تطور الخلاف إلى مشاجرة بينهما، شارك فيها ما لا يقل عن 20 شابا من مشجعي الفريقين وتم احتواؤها.

وبعد انتهاء المشاجرة وخلال عودة الشاب إلى منزله، قام شقيق صديقه الأهلاوي بمغافلته وطعنه بالسكين في مناطق متفرقة من جسده، منها طعنة نافذة بالقلب، ليلفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى مستشفى كفر الزيات.

وتبين أن الشاب القتيل كان يستعد لإتمام مراسم زفافه خلال عيد الفطر المقبل.

وقد تم القبض على القاتل، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.