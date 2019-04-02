بيلاروس تعلن عن زيارة مرتقبة للرئيس السيسي

أعلن رئيس مجلس النواب في بيلاروس فلاديمير أندريشنكو، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيقوم بزيارة إلى مينسك في يونيو المقبل.

وقال رئيس مجلس النواب في بيلاروس رئيس مجلس النواب في بيلاروس اليوم الثلاثاء، إن ذلك سيكون أول خطاب لرئيس دولة أجنبية في قاعة برلمان البلاد.

وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قد دعا السيسي في أغسطس 2017 لزيارة مينسك في أي وقت مناسب له.

وزار لوكاشينكو القاهرة مطلع عام 2017، حيث وقع الجانبان إعلانا مشتركا لتعزيز التعاون بين البلدين، فيما أعرب السيسي عن اهتمام مصر الكبير بإقامة منطقة للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسي، الذي تعتبر بيلاروس عضوا فيه.