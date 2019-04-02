محافظة مصرية تحظر البلاستيك المستخدم لمرة واحدة

تعتزم محافظة البحر الأحمر المصرية فرض حظر على البلاستيك المستخدم لمرة واحدة، وذلك في مسعى لمكافحة التلوث، حسبما قال المحافظ.

وأوضح المحافظ أحمد عبد الله، مساء الاثنين أن الحظر سوف يسري بداية من يونيو/حزيران المقبل.

جاء الحظر باقتراح من جمعية المحافظة على البيئة بالبحر الأحمر لحماية "الحياة البرية والبحرية والحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض، والتي تأثرت بشدة من البلاستيك سواء عن طريق الابتلاع أو الاختناق أو الغرق أو التسمم من البقايا البلاستيكية."

وينص القرار على حظر استخدام الأكياس البلاستيك بالمحال العاملة في مجال الغذاء وكذلك الصيدليات، كما يحظر حظرا نهائيا استخدام الأكياس البلاستيك والأدوات البلاستيكية والتي تستخدم لمرة واحدة في كافة أنشطة المشروبات والأطعمة بالمطاعم، وكذلك المراكب السياحية كافة بمحافظة البحر الأحمر عدا الأكياس الثقيلة الخاصة بتجميع القمامة حفاظا على البيئة البحرية، كما ينص القرار على عدم الترخيص لمصانع إنتاج الأكياس الخفيفة داخل نطاق محافظة البحر الأحمر.

وفي العام 2017، دشنت مصر مبادرة بتمويل من الاتحاد الأوروبي لتشجيع المواطنين على تقييد استخدامهم للأكياس البلاستيكية.