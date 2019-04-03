الإعدام لنجل الفنان المرسي أبوالعباس في قتل زوجته وطفلتيه

قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد علاء عباس، اليوم، بمعاقبة المتهم "صلاح" نجل الفنان الراحل المرسي أبو العباس، بالإعدام شنقا، لإدانته بقتل زوجته وطفلتيه داخل منزلهم العام الماضي.

ويأتي حكم الإعدام بعد ورود رأي المفتي، الذي أُحيلت إليه أوراق الدعوى، في يناير الماضي، لاستطلاع رأيه الشرعي، حيث ورد بالموافقة على حكم الإعدام

وأسندت النيابة العامة للمتهم، ارتكاب جريمة القتل العمد بحق المجني عليهن زوجته وطفلتيه.

وتعود أحداث الواقعة، إلى يونيو العام الماضي، حيث قتل المتهم زوجته وطفلتيه، ثم ادعى عثوره على جثثهم بعد عودته من مشاهدة مباراة منتخبي مصر وروسيا في أحد المقاهي القريبة من المنزل، وأثبتت تحريات المباحث ارتكاب المتهم الواقعة، كما اعترف تفصيليا بها، بسبب معاناته من أزمة نفسية وخسارة أمواله في تجارته، وقال في التحقيقات التي باشرها المستشار محمد خالد، رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة السابق، إنه قتل المجني عليهن وكان ينوي الانتحار بعدها، لكنه تراجع عن هذا القرار، وأجرت النيابة معاينة تصويرية للشقة التي شهدت الحادث واعترف خلالها المتهم بما هو منسوب إليه.