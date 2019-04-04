أحدث صور لمبارك وعائلته.. برفقة شاعر سعودي

نشرت صفحة "أنا آسف يا ريس"، التي تهتم بنشر أخبار الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، عبر فيسبوك أحدث صور لعائلة مبارك.

وقال كريم حسين، مسؤول الصفحة، إن الصور تم التقاطها خلال زيارة الشاعر السعودي حسن الطيار، للرئيس الأسبق وعائلته في منزل مبارك بمصر الجديدة شرق القاهرة.

والتقط الشاعر السعودي صورة له مع مبارك بمفرده، ثم جمعته صورة أخرى مع السيدة سوزان مبارك قرينة الرئيس الأسبق، وصورة ثالثة مع جمال وعلاء مبارك نجلي مبارك.

وخلال الصور بدا مبارك بصحة جيدة كما ظهرت قرينته سوزان مبارك كذلك.

يذكر أن آخر ظهور لمبارك كان في 26 ديسمبر الماضي أمام محكمة الجنايات خلال إدلائه بشهادته في قضية اقتحام السجون، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وقادة جماعة الإخوان.