مصر.. إحباط إدخال 2 طن من المخدرات عبر البحر الأحمر

أعلنت مصر إحباط إدخال 2 طن من الهيروين المخدر للبلاد قيمتها 2 مليار جنيه.

وقال العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري إنه، وبالتعاون مع وزارة الداخلية، تم منع تهريب 2147 كيلوغراما من مادة الهيروين على متن إحدى السفن قبل إدخالها لمصر عن طريق سفينة في البحر الأحمر.

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وأضاف أنه تم كذلك إحباط تهريب 99 كيلوغراما من مادة "أيس" المخدرة، بالإضافة إلى مبالغ مالية كبيرة، مضيفاً أن هذه الضبطية تُعد من أكبر الضبطيات للمواد المخدرة حيث تقدر قيمتها بحوالي 2 مليار و50 مليون جنيه مصري.

وذكر الرفاعي أنه تم دفع عدد من وحدات القوات البحرية لزيارة وتفتيش السفينة المشتبه بها واقتيادها إلى أحد الموانئ، والتحفظ عليها، مشيراً إلى أنه تم القبض على طاقمها وتسليم الأفراد والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.