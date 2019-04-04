معرض سيارات قديمة للمشاهير.. هنا يطالع المصريون ذكريات ماضيهم   

يقام كل عام في القاهرة ملتقى سنوي للسيارات القديمة والكلاسيكية، ومنها سيارات كانت مملوكة لعدد من السياسيين والفنانين.

ويهدف الملتقى الذي يقام في مارس من كل عام لالتقاء عشاق السيارات الكلاسيكية ممن يهوون الحفاظ على هذه المقتنيات التاريخية.

ويقول محمود عز الدين منظم الملتقى لـ"العربية.نت" إن الملتقى يضم 200 سيارة كلاسيكية تعود صناعتها للفترة من العام 1924، وحتى العام 1989، ويهدف لترسيخ الوعى بكيفية الحفاظ على التراث المصري القديم، ومشاركة ذكريات الزمن الجميل.

وأشار إلى أنه تم اختيار القرية الذكية كمقر للمعرض، لما تضمه من شركات عالمية، ومركز لتوثيق التراث الحضاري يبرز حضارة مصر منذ قبل التاريخ وحتى العصر الحديث.

وذكر أن المعرض يحتوي على بعض السيارات التي تعود إلى فنانين ورؤساء، منها سيارة من طراز كاديلاك للرئيس الراحل جمال عبد الناصر تعود صناعتها إلى العام 1938، وسيارة الفنانة الراحلة أمينة رزق.

وقال إن السيارات المعروضة ليست للبيع ولكن للمشاهدة والاطلاع فقط، من أجل أن يطلع الحاضرون على ماركات السيارات التي كانت تشتهر بها تلك الحقب والفترات التاريخية، ومعرفة الأنواع التي كان يقبل المشاهير من رجال الأعمال والفنانين والسياسيين على اقتنائها ومدى جودتها.