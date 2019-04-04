وفاة المفكر المصري أحمد كمال أبو المجد

غيب الموت مساء الأربعاء الكاتب والمفكر المصري الدكتور أحمد كمال أبو المجد، عن عمر يناهز 89 عاماً.

وتولى المفكر المصري وزارتي الإعلام والشباب، وشغل مناصب عدة في المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومجمع البحوث الإسلامية في الأزهر، وله مؤلفات كثيرة في القانون.

يرجع للمفكر الراحل الفضل في انتشار أقوى تنظيم شبابي سياسي عرفته مصر في الستينيات وأوائل السبعينات، حيث قاد منظمة الشباب، وساهم في تشكيل التنظيم الطليعي الذي قدم لمصر كوادر سياسية وشبابية شغلت مناصب وزارية وسياسية ودبلوماسية.

من جانبه، نعى الأزهر الشريف، المفكر الراحل، مؤكداً أنه عرف عنه سماحة الفكر وسعة الأفق وغزارة الإنتاج الفكري والقانوني.

وقال إن المفكر الراحل قدم للمكتبة العربية والإسلامية العديد من المؤلفات القيمة في مجالات عدة.