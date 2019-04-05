فيديو لطفل مصري ولد برأسين.. الأب يروي التفاصيل

حالة نادرة الحدوث شهدتها مدينة كوم إمبو بمحافظة أسوان جنوب مصر، حيث ولد طفل برأسين وجسد واحد.

وقال محمد فراج أحمد 37 عاماً والد الطفل لـ"العربية.نت" إن زوجته كانت تتابع حملها مع طبيب، وأخبرها أنها حامل في توأم، وفوجئ عند الولادة بطفل واحد لكنه برأسين، دون أن يعرف السبب، ودون أن يخبره الأطباء بتفاصيل الحالة ولماذا ولد طفله هكذا؟

وأضاف أن الطبيبة التي أجرت عملية الولادة أبلغته أن السبب ربما يكون لعوامل وراثية، دون أن توضح إمكانية أن يعيش الطفل بهذه الحالة من عدمه، مؤكداً أن الحالة الصحية للطفل جيدة ولديه حبلان شوكيان.

تكاليف باهظة

كما قال إن إدارة المستشفى قررت نقل الطفل إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وعرضه على المراكز البحثية لمتابعة حالته، وبيان سببها وتحديد كيفية التعامل مع الحالة مستقبلاً سواء من الناحية الطبية أو المعيشية. وأضاف الأب أن لديه طفلة طبيعية تماماً وليس بها أي عيوب خلقية.

من جانبه، قال بهاء محمد مدير المجلس المصرى لحقوق الإنسان بكوم إمبو لـ" العربية.نت" إن الجهات المعنية في التأمين الصحي بأسوان والطوارئ الخاصة بوزارة الصحة ستتابع حالة الطفل، وذلك لصعوبتها وعدم قدرة الأسرة مادياً على متابعتها وعلاجها، مشيراً إلى أن والد الطفل عامل بسيط ولا يقوى على تحمل تكاليف العلاج "