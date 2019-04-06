السيسي يطالب بتحرك دولي عاجل لمواجهة أزمة ليبيا

طالب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بضرورة التحرك العاجل وتكاتف المجتمع الدولي لوقف تدهور الوضع في ليبيا وتدارك خطورته.

وقال خلال محادثاته مع سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، السبت، إن عامل الوقت يعد حاسماً للغاية لتقويض انتشار التنظيمات المتطرفة، مشيراً إلى دعم مصر لإعادة بناء المؤسسات الوطنية الليبية وجهود توحيد المؤسسة العسكرية.

ودعا الرئيس المصري إلى مواصلة العمل والتنسيق مع روسيا للوصول إلى تسوية سياسية للأوضاع في سوريا، وكذلك احتواء خطر العناصر الإرهابية هناك فيما يعرف بالمقاتلين الأجانب والحيلولة دون انتقالهم إلى مناطق إقليمية أخرى.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، بأن اللقاء شهد مناقشة سبل تعزيز الجهود الثنائية المشتركة لمكافحة الإرهاب، كما استعرض الرئيس السيسي الرؤية المصرية في هذا الشأن، وخطورة مسألة قيام بعض الجهات والدول بتقديم الدعم والمساندة للجماعات والمنظمات الإرهابية.

وأضاف راضي أن اللقاء تناول آخر المستجدات على صعيد القضايا الإقليمية، خاصة تطورات القضية الفلسطينية وعملية السلام، حيث أكد الرئيس السيسي في هذا الإطار على الموقف المصري الثابت بحل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية، الذي يعد الحل الأمثل لإحلال السلام والتهدئة في منطقة الشرق الأوسط، باعتبار القضية الفلسطينية هي القضية المركزية في المنطقة والعالم.