لافروف: نرحب بحوار بين حفتر والسراج.. وموقفنا حيادي

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، السبت، إن موسكو ترحب بأي حوار بين فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية وخليفة حفتر قائد الجيش الليبي، مؤكدا أن موقف بلاده حيادي في ليبيا.

وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحافي مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة أن الناتو تدخّل في ليبيا سابقا وهو السبب وراء صعود التطرف هناك.

وقال "سيتم تشديد الإجراءات الأمنية في الغردقة وشرم الشيخ لتأمين السياح الروس". لافتا إلى أن حجم التبادل بين مصر وروسيا يبلغ حوالي 86 مليار دولار.

وأكد وزير الخارجية الروسي أنه أجرى مباحثات مثمرة مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، مؤكدا أنه التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وأجرى معه مباحثات مثمرة أيضا، مشيرا إلى أن بلاده أكدت التزامها بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

فيما قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إنه بحث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن الجانبين تناولا الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن.

وأكد شكري أن الأزمة الليبية لن تحل عسكريا، بل بالحوار، لافتا إلى أن أطرافا إقليمية تؤجج الصراع في ليبيا.

ودعا وزير الخارجية المصري إلى تعزيز المؤسسة العسكرية الليبية والدولة عموما لبسط الاستقرار.