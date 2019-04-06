مصر.. الحكم بإعدام 7 من الإخوان هاجموا فندقا

قررت محكمة جنايات الجيزة، إحالة أوراق 7 متهمين في قضية الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة في شارع الهرم، يناير 2016، إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت المحكمة جلسة 22 يونيو المقبل، للحكم عليهم وعلى باقي المتهمين الذين لم يشملهم قرار الإحالة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم تأسيس وتولي قيادة جماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور "اللجان النوعية للإخوان بالجيزة" الغرض منها الدعوة إلى تعطيل مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على الأفراد والمنشآت العامة والسياحية، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

كما أسندت لهم جرائم إمداد عناصر الجماعة بأسلحة وذخائر وعبوات حارقة وألعاب نارية. والتجمهر بغرض التخريب العمدي لمنشآت سياحية، باستخدام أسلحة نارية وذخائر، حيث توجهوا لفندق الأهرامات الثلاثة، صباح يوم 7 يناير 2016، وأمطروه بوابل من الأعيرة النارية، ورشقوه بالعبوات الحارقة، حيث كان ذلك بالتزامن مع خروج فوج سياحي من الفندق يستقل حافلة، ما عرض حياة أفراده للخطر، وأطلقوا النار على عريف شرطة كان متواجدا أمام الحافلة.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين حازوا أسلحة نارية بنادق خرطوش، وفرد خرطوش، ومسدسات بغير ترخيص، ومتفجرات عبارة عن كورات البوتاسيوم ومفرقعات الكورات وبارود أسود بقصد استعمال ذلك في نشاط يخل بالأمن العام.