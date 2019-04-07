السيسي يبدأ جولة خارجية تبدأ بإفريقيا.. وتُختتم بواشنطن

غادر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مطار القاهرة الدولي، صباح الأحد، في بداية جولة خارجية تشمل كلا من غينيا، وكوت ديفوار، والسنغال، والولايات المتحدة الأميركية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن جولة الرئيس الخارجية إلى منطقة غرب إفريقيا تأتي فى إطار حرص مصر على تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة، وكذا مواصلة تعزيز علاقاتها مع دول القارة فى مختلف المجالات، لاسيما عن طريق تدعيم التعاون المتبادل على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب الأولوية المتقدمة التي تحظى بها القضايا الإفريقية فى السياسة الخارجية المصرية، خصوصاً فى ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي.

وأضاف راضي أنه من المنتظر أن يعقد الرئيس خلال الجولة الإفريقية سلسلة مكثفة من المباحثات الثنائية مع زعماء كل من غينيا وكوت ديفوار والسنغال، بهدف بحث آليات تعزيز أوجه التعاون الثنائي مع مصر، وكيفية التعامل مع مشاغل القارة الإفريقية، فضلاً عن مناقشة مستجدات القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل التعاون لبلورة جهود الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي والهادفة بالأساس نحو دفع عملية التنمية وتعزيز الاندماج الاقتصادي فى القارة.

وأكد أن زيارة الرئيس للعاصمة الأميركية واشنطن تأتى تلبية لدعوة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، فى إطار سلسلة اللقاءات التى تجمع الرئيسين بهدف تعزيز علاقات الشراكة المتبادلة التى تربط بين القاهرة وواشنطن فى كل المجالات، بما يحقق المصالح الاستراتيجية للدولتين والشعبين، فضلاً عن مواصلة المشاورات الثنائية حول القضايا الإقليمية وتطوراتها.