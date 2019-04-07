فيديو للحظة مقتل ضابط النزهة على يد مسلحين مجهولين بمصر

كشف فيديو التقطته كاميرا مراقبة لحظة قتل ضابط شرطة مصري، على يد مسلحين مجهولين بمنطقة النزهة شرق العاصمة القاهرة.

وتبين من الفيديو أن الضابط توجه لتفقد سيارة ميكروباص سوداء اللون، تقف بجانب الطريق بعد اشتباهه فيها، وفور اقترابه منها، بادر قائدها بالنزول، ثم أطلق أعيرة نارية تجاه الضابط والقوة المرافقة، وبعدها استقل السيارة مجددا وفر هاربا.

وأظهر الفيديو الضابط وهو يسقط على الأرض بعد إصابته قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت صباح اليوم الأحد مقتل ضابط شرطة يدعى ماجد عبد الرازق، وشرطي آخر في هجوم مسلح لمجهولين على سيارة لعناصر الأمن، بمنطقة النزهة شرق العاصمة القاهرة.

وقالت في بيان لها إنه وأثناء مرور النقيب ماجد أحمد عبد الرازق محمد، من قوة وحدة مباحث قسم شرطة النزهة، والقوة المرافقة له لملاحظة الحالة بدائرة القسم، تلاحظ لهم توقف إحدى السيارات بشارع طه حسين، سوداء اللون تحمل لوحات معدنية " مدونه بخط اليد" يستقلها 4 أشخاص مجهولين.

وأضافت أنه حال توجههم لاستبيان الأمر وفحصهم، بادر قائد السيارة بالترجل منها وإطلاق أعيرة نارية تجاههم من بندقية آلية كانت بحوزته، ما نتج عنه مقتل النقيب ماجد عبد الرازق، وإصابة فردي شرطة من القوة المرافقة له وقائد السيارة التي كانت تستقلها القوة الأمنية بعدة طلقات، مشيرة إلى أن قائد السيارة توفي بعد ذلك متأثراً بإصابته.

وتجري السلطات المصرية تحقيقات موسعة حاليا لكشف ملابسات الحادث ودوافعه.