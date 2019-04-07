مقتل ضابط وشرطيين في هجوم مسلح بالقاهرة

قتل ضابط وشرطيان في هجوم مسلح لمجهولين على سيارة عناصر الأمن، بمنطقة النزهة شرق العاصمة المصرية القاهرة.

وذكر مصدر أمني أن مسلحين مجهولين أطلقوا النيران على سيارة كان يستقلها النقيب رامي عبدالرازق، معاون مباحث قسم شرطة النزهة، وأمينا شرطة من قوة القسم صباح الأحد، ما أدى لمقتلهم، وإصابة 3 آخرين.

وأضاف أن القوة الأمنية كانت تستقل سيارة في شارع طه حسين بالنزهة الجديدة لتفقد الحالة الأمنية، وفوجئت بإطلاق مجهولين النار عليهم مشيراً إلى أنه تم تطويق المنطقة، وغلق مداخلها ومخارجها، وتمشيطها للبحث عن الجناة.

وقال إنه يتم التحقيق حالياً لمعرفة ملابسات الحادث ودوافعه.

كما أمر النائب العام المصري بانتقال فريق من أعضاء نيابة أمن الدولة العليا إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته، وسوف تصدر النيابة العامة بيانا مفصلا عن ملابسات الحادث.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها إنه وأثناء مرور النقيب ماجد أحمد عبد الرازق محمد، من قوة وحدة مباحث قسم شرطة النزهة والقوة المرافقة له لملاحظة الحالة بدائرة القسم تلاحظ لهم توقف إحدى السيارات سوداء اللون تحمل لوحات معدنية بيضاء اللون "مدونة بخط اليد" بشارع طه حسين، يستقلها 4 أشخاص مجهولون.

وأضافت أنه حال توجههم لاستبيان الأمر وفحصهم، بادر قائد السيارة بالترجل منها وإطلاق أعيرة نارية تجاههم من بندقية آلية كانت بحوزته، ما نتج عن ذلك مقتل النقيب ماجد أحمد عبد الرازق، وإصابة فردي شرطة من القوة المرافقة له وكذا قائد السيارة التي كانت تستقلها القوة الأمنية بعدة طلقات نارية، حيث توفي قائد السيارة متأثراً بإصابته.

وذكرت الوزارة أن القيادات الأمنية انتقلت لمحل الحادث، ويجري تمشيط المنطقة وتكثيف الجهود لضبط الجناة.

وأفادت مراسلة "العربية" أنه أثناء مرور ضابط مباحث النزهة الساعة الـ 4 فجر اليوم وحال اشتباهه في إحدى السيارات وتقلّ 4 أشخاص اقترب من السيارة لفحص المتواجدين بها، فنزل شخصان من السيارة مسلحان وأطلقا النار على الضابط والقوة المرافقة.