ترمب: أحرزنا تقدما كبيرا مع مصر بملف مكافحة الإرهاب

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال استقباله للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء إنه تم إحراز تقدم كبير مع مصر فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.

وقال ترمب أيضا، بينما كان السيسي يقف إلى جانبه، للصحفيين إن هناك أمورا مهمة سيناقشانها تتعلق بقضايا عسكرية وبالتجارة.

وأشاد الرئيس الأميركي بالعمل العظيم الذي يقوم به الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

واستقبل ترمب نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء في ثاني زيارة رسمية يقوم بها الرئيس المصري إلى الولايات المتحدة.