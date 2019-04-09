سيناء.. 7 قتلى بينهم ضابطان بتفجير انتحاري نفذه طفل

قتل 7 أشخاص وأصيب 26 آخرون، اليوم الثلاثاء، في تفجير انتحاري نفذه طفل يبلغ من العمر 15 عاماً بمدينة الشيخ زويد بشمال سيناء.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان إنه وأثناء قيام قوة أمنية بإجراء عملية تمشيط بمنطقة السوق بدائرة قسم شرطة الشيخ زويد، قام شخص انتحارى يبلغ من العمر حوالي 15 عاماً بتفجير نفسه بالقرب من القوة الأمنية.

وأضافت أن الحادث أسفر عن مقتل ضابطين وفردي شرطة، فضلاً عن مقتل ثلاثة مواطنين أحدهم طفل يبلغ من العمر "6" سنوات، بالإضافة إلى إصابة 26 من المواطنين، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

من جانبها كشفت مصادر قبلية لـ "العربية.نت" عن أن الانتحاري صغير السن كان يتجول في السوق، واشتبه فيه أفراد الشرطة وخلال مطاردته فجر نفسه، حيث تبين أنه كان يرتدي حزاماً ناسفاً، مضيفين أنه من منطقة الحسينيات.

وأضافوا أن الأجهزة الأمنية طوقت السوق بالكامل، وأغلقت المنطقة المحيطة به، حيث بدأت في تمشيطها، فيما قامت قوات المفرقعات بالبحث عن أي قنابل أو عبوات أو سترات ناسفة.

إلى ذلك ذكرت حسابات تابعة لتنظيمات إرهابية أن الانتحاري داعشي واسمه الحركي أبو هاجر المصري.