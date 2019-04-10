مصر تنفي حظر السفن المتجهة لسوريا عبر قناة السويس

نفت الحكومة المصرية منع قناة السويس للسفن المتجهة إلى سوريا.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري إن ما تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية حول منع هيئة قناة السويس عبور السفن المحملة بالنفط إلى سوريا، عار تماما من الصحة، مؤكدا أن هيئة قناة السويس نفت تلك الأنباء بشكل قاطع.

وأضاف أن حركة الملاحة بالقناة تسير بشكل طبيعي ووفقاً للمواثيق والمعاهدات الدولية، التي تكفل حق الملاحة الآمن لكافة السفن العابرة دون تمييز بين علم دولة وأخرى، لتظل القناة شرياناً للرخاء والتنمية للعالم أجمع، مشددا على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وتهدف للتأثير على حركة الملاحة بالقناة التي تشهد تقدماً وارتفاعاً ملحوظاً.

من جانبها، أكدت هيئة قناة السويس حرصها على إدارة هذا المرفق الملاحي العالمي بكفاءة وحيادية تامة، بما يمكنها من العمل على تحقيق مصالح شعوب العالم كله في نقل حركة التجارة العالمية، بما فيها مستلزمات الحياة الضرورية من وقود وغذاء ودواء وغيرها دون إبطاء.