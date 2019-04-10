من هو الطفل منفذ تفجير الشيخ زويد.. ولماذا هاجم السوق؟

بعد ساعات قليلة من وقوع حادث التفجير الانتحاري في سوق الثلاثاء بمدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، الثلاثاء، توصلت أجهزة الأمن المصرية لمعلومات كاملة حول الطفل منفذ التفجير، وتجري حاليا فحوصات الحامض النووي للإعلان عن هويته.

وكشفت مصادر قبلية لـ"العربية.نت" أن التحريات والتحقيقات وشهادات شهود العيان كشفت أن الطفل منفذ التفجير ينتمي لعائلة تقيم بمنطقة قبر عمير جنوب المدينة، ويتم حاليا تحليل الحمض النووي للكشف عن هويته، مؤكدين أن أجهزة الأمن ستعلن عنه بعد انتهاء نتائج الفحوصات والتأكد من تطابق عينة الحمض النووي لأقاربه مع العينة التي تم الحصول عليها من أشلائه.

وفي الوقت نفسه، كشف إبراهيم شعير، عضو مجلس النواب المصري، عن المدينة لـ"العربية.نت"، أن اختيار السوق الشعبي، والذي يقام الثلاثاء من كل أسبوع في المدينة مسرحا لتنفيذ العملية، يرجع لسببين، الأول: هو استهداف الرائد ماجد صبري، رئيس مباحث قسم شرطة المدينة، والذي نجح منذ انتقاله للعمل في الشيخ زويد في قطع المؤن والإمدادات عن العناصر الإرهابية، والسبب الثاني: هو إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا ممن يتواجدون في السوق الذي يشهد زحاما كبيرا في هذا اليوم.

وأضاف أن الضابط ماجد صبري يتواجد في السوق برفقة قوة أمنية لتأمينه أولا، ولمراقبة حركة البيع والشراء، حيث يرصد من خلال عمليات الشراء من يأوي الإرهابيين ويوفر لهم ملاذات آمنة ومؤنا وأغذية، ومن هي العناصر الغريبة التي تترد على السوق وتكون من خارج المدينة ويحتمل أن يكونوا إرهابيين، ونجح من خلال ذلك في حصار الإرهابيين وقطع المؤن والإمدادات عنهم والسيطرة على الأوضاع الأمنية.

ويقول عضو مجلس النواب المصري إن الحركة في المدينة عادت لطبيعتها بعد ساعات قليلة من وقوع الحادث، وتم السماح لأهالي المصابين بالسفر والانتقال إلى مدينة العريش –رغم الحظر - للاطمئنان على ذويهم من المصابين، كما تم فتح أغلب المحال التجارية في السوق بعد إزالة آثار الحادث، مضيفا أن عدد القتلى وصل إلى 8 من رجال الشرطة والمدنيين، فيما بلغ عدد المصابين 28 مصابا.

في إطار متصل كشف الدكتور أحمد منصور، مدير مستشفى العريش العام، عن طبيعة الجروح التي لحقت بالمصابين في التفجير، وقال إنها تنوعت ما بين شظايا بأنحاء متفرقة بالجسم وكسور، فيما قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، والذي زار المصابين، إن حالتهم مستقرة، ولا توجد أي خطورة عليهم، مضيفا أن هناك 3 حالات سيتم إجراء عمليات جراحية لهم.