مصر.. مقتل 11 إرهابيا قبل تنفيذهم لعمليات بسيناء

أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم الخميس، القضاء على خلية إرهابية في العريش ومقتل 11 من عناصرها.

وبحسب مراسل قناتي "العربية" و"الحدث"، وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني المصري بتمركز مجموعة من العناصر الإرهابية في أحد المباني بمنطقة أبو عيطة بالعريش، واستعدادهم لتنفيذ بعض العمليات الإرهابية في العديد من المناطق الحيوية وعلى تمركزات القوات المسلحة والشرطة.

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على إثر هذه المعلومات، قامت قوات الأمن باستهداف العناصر فحصل تبادل لإطلاق النيران معهم استمر لفترة وأسفر عن مصرعهم.

وعثر الأمن المصري بحوزة هذه الخلية على بندقيتين آليتين و3 بنادق "اف ان" FN وبندقيتي خرطوش وعبوتين متفجرتين وحزامين ناسفين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الخلية، بينما تولت نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات في القضية.

وكانت مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء قد شهدت عملية انتحارية نفذها صبي يبلغ من العمر 15 عاما أول أمس الثلاثاء في السوق الشعبي بالمدينة، أسفرت عن مقتل 8 من رجال الشرطة والمواطنين، وإصابة 27 آخرين.