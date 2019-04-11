مصر..مقتل 6 إرهابيين من خلية تابعة للإخوان في القليوبية

أعلنت وزارة الداخلية المصرية تصفية خلية إرهابية من 6 عناصر تابعة لجماعة الإخوان في القليوبية شمال البلاد.

وقالت الوزارة في بيان إنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد صدور تكليفات لعناصر المجموعات المسلحة التابعة للجماعة لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تزامناً مع الدعوات التي تطلقها المنابر الإعلامية الإخوانية خلال الفترة الحالية لإحداث حالة من الفوضى.

وأضافت أن قطاع الأمن الوطني رصد اتخاذ مجموعة من عناصر حركة حسم الإرهابية أحد المباني الملحقة بمزرعة بمحافظة القليوبية وكراً لانطلاق تنفيذ مخططهم الإرهابي، مشيرة إلى مداهمة الوكر وتبادل إطلاق النار مع العناصر الإرهابية، ما أسفر عن مصرع 6 منهم.

وعثرت الوزارة بحوزة الإرهابيين على عدد من الأسلحة والذخيرة وكمية من المواد المتفجرة وأدوات تصنيع العبوات الناسفة، مؤكدة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.