سيناء.. إحباط هجوم إرهابي على كمين ومقتل 3 من المنفذين

أحبطت أجهزة الأمن المصرية هجوماً إرهابياً على كمين أمني بسيناء، الجمعة، وتمكنت من قتل 3 من المنفذين.

وقال شهود عيان إن مجموعة من العناصر الإرهابية هاجموا، فجر الجمعة، كميناً أمنياً بمدينة عيون موسى بجنوب سيناء، وتصدت لهم القوة الأمنية ما أسفر عن مقتل 3 من المنفذين، وإصابة 3 جنود.

وأكدوا أن قوات الأمن قامت بفرض طوق أمني حول موقع الحادث، وتجري حالياً عمليات تمشيط واسعة بحثاً عن أي عناصر إرهابية أخرى.

وقال شهود العيان إن إطلاق النيران استمر عدة ساعات، ونجحت القوات الأمنية في النهاية بالتصدي للهجوم، وقتل 3 من العناصر المسلحة.

من جانبها قالت وزارة الداخلية إن قوات الأمن نجحت في إحباط هجوم إرهابي استهدف كمين عيون موسى الأمني وتمكنت من التصدي للعناصر الإرهابية المسلحة.

وقالت إن تلك العناصر الإرهابية حاولت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة استهداف نقطة التفتيش الأمني بعيون موسى، إلا أن يقظة وتجهيزات القوة قد حالت دون ذلك.

وأضافت أن قوات الأمن قامت بالتعامل على الفور مع العناصر الإرهابية وتبادل إطلاق النيران معهم، مما أسفر عن مصرع اثنين من المنفذين عثر بحوزة أحدهم على حزام ناسف كان معداً لاستهداف قوة نقطة التفتيش.

وذكرت أن قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات تمكنوا من التعامل معه وإبطال مفعوله، مضيفة أنه تم الدفع بالتعزيزات الأمنية والدعم اللوجستى اللازم لموقع الكمين وفرض سيطرة أمنية محكمة بالمنطقة المحيطة والقيام بعمليات حصار وتمشيط واسعة لضبط باقي العناصر الإرهابية الهاربة.