هكذا رد الأزهر على الهتافات العنصرية ضد محمد صلاح

استنكر الأزهر بشدة الهتافاتِ العنصرية التي أطلقها بعض مشجعي نادي "تشيلسي" الإنجليزي، مساء الخميس، ضدَّ اللاعب المصري محمد صلاح، المحترف بنادي "ليفربول".

وقال الأزهر في بيان له الجمعة إن هذه الهتافات العنصرية جاءت قبل لقاء الفريقين المرتقب في الدوري الإنجليزي، وذلك على خلفية أن اللاعب عربي "مسلم"، مؤكداً أن تلك التجاوزات العنصرية المقيتة مؤشر خطير.

وأضاف أن هذه الهتافات تدلل على أن الممارسات المتطرفة لا تقف عند حدِّ كراهية المسلمين في الشوارع أو الاعتداء على دور عبادتهم، بل وصل صداها إلى ملاعب كرة القدم، مشددًا على رفضه ثقافة الكراهية التي صدَّرتها بعض وسائل الإعلام الغربية ونتج عنها أحداث إرهابية ضد المسلمين.

وأشار الأزهر إلى أن العالم أجمع قد شاهد في الآونة الأخيرة الأخلاق الحميدة والمواقف الإنسانية التي قدَّمها محمد صلاح، معتبرًا أن تصحيح صورة الإسلام المغلوطة عمادها الأساسي هو المعاملة الحسنة والخلق القويم.

وكان اللاعب الدولي المصري محمد صلاح قد تعرض لهتافات عنصرية من جماهير تشيلسي تم تصويرها في مقطع فيديو وترويجها على مواقع التواصل.

وأصدر نادي ليفربول بيانا استنكر فيه الفيديو، ومشيدا بموقف إدارة نادي تشيلسي التي اتخذت إجراءات صارمة ضد المشجعين بشكل سريع.