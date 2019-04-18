السيسي: العلاقات السعودية المصرية ركيزة لاستقرار المنطقة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن العلاقات السعودية المصرية ركيزة لاستقرار المنطقة العربية.

وقال خلال استقباله اليوم الخميس، الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، وذلك بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وسفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة إن العلاقات المصرية السعودية لها طابع خاص واستراتيجي، وركيزة لاستقرار المنطقة العربية، لاسيما في ضوء الظرف الدقيق الذي تمر به الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، بأن عصام بن سعيد سلم رسالة للرئيس من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تضمنت تأكيد متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء القضايا الإقليمية والدولية المختلفة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أعرب في هذا الصدد عن تطلع مصر لاستمرار تطوير آفاق التعاون الجاد والتشاور البناء بين البلدين في مختلف المجالات، واستثماره في سبيل تحقيق المصلحة المشتركة للشعبين المصري والسعودي، وتدعيم أواصر التضامن العربي.