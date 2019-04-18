المصريون بالخارج يصوتون على تعديل الدستور بـ124 دولة الجمعة

تنطلق الجمعة عمليات التصويت على التعديلات الدستورية للمصريين في الخارج والتي تستمر لمدة 3 أيام.

ويدلي المصريون في الخارج بأصواتهم في 140 مقراً انتخابياً بـ124 دولة وسط تيسيرات كبيرة، وفرتها وزارة الخارجية لتسهيل توافد الناخبين وكذلك تسهيل عمليات الاقتراع.

وأعلنت الخارجية المصرية استكمال كافة الاستعدادات لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمقار البعثات المصرية في الخارج، من خلال تشكيل لجنة بمقر الوزارة للإشراف على عملية إجراء الاستفتاء والتواصل مع البعثات في الخارج برئاسة السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية.

وقالت إنه تم إنشاء 140 مقراً انتخابياً في 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج، حيث من المنتظر طبقاً للضوابط المنظمة لعملية التصويت، أن تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين غداً ولمدة 3 أيام، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة.

وتضمنت الضوابط التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات على أنه يحق لكل مواطن مصري متواجد في الخارج التصويت في الاستفتاء على أن يحمل معه أصل جواز السفر المميكن الساري، أو أصل بطاقة الرقم القومي سواء كانت سارية أم لا.

من جانبها خصصت وزارة الهجرة غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة عملية الاقتراع وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين.

وصرحت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، أن الحكومة حريصة على ضمان سير عملية الاستفتاء بسهولة ويسر، وتذليل العقبات التي تواجه المصريين بالخارج عند الإدلاء بأصواتهم، والتعامل مع أي مشاكل قد تواجههم، بما يضمن خروج الاستفتاء بصورة مشرفة تليق بمصر.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت في مؤتمر صحافي أمس الأربعاء أن التصويت على التعديلات الدستورية في الاستفتاء الشعبي سيتم على مدار 3 أيام في الداخل والخارج.

وأشارت إلى أنه سيتم إجراء التصويت للمصريين في الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل الجاري، وأيام السبت والأحد والاثنين 20و21 و22 للمصريين في الداخل، على أن تعلن النتيجة في موعد أقصاه السبت 27 أبريل.