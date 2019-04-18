مغامرة مثيرة.. كفيفات يتسلقن جبال مصر

مغامرة نظمها فريق من المتطوعات المصريات بهدف إسعاد 15 كفيفة من نزيلات إحدى دور الرعاية الخاصة، وتعريفهن بمعالم مصر السياحية والأثرية.

وتروي ريهام أبو بكر منظمة الرحلة التفاصيل قائلة إن 15 كفيفة يقمن بإحدى دور الرعاية الخاصة بالكفيفات، تم اصطحابهن لتسلق الجبال لأول مرة في محمية وادي الريان التي تقع على مساحة 60 كيلومتراً مربعاً بمنطقة المعادي، جنوب القاهرة.

وتوضح لـ"العربية.نت" أن الهدف كان إسعاد الكفيفات في أن يمارسن هذا النوع من الرياضة التي تحتاج إلى الكثير من الحرص والحذر، وتتطلب جهداً كبيرا من ممارسيها، مشيرةً إلى أنها كانت تهدف أيضاً إلى أن يقمن بتجربة رياضة يمارسها المبصرون كي يشعرن بوجودهن وذاتهن.

وتقول ريهام إن سبب اختيارها للكفيفات تحديداً هو إيمانها بأن لكل إنسان الحق في الاستمتاع بالصحراء حتى ولو لم يستطع رؤيتها، مشيرة إلى أن الرحلة كانت مجانية، وساهم فريق من المتطوعات في اصطحاب الكفيفات ومساعدتهن على تسلق الجبل.

وتبين أن السيدات الكفيفات تراوحت أعمارهن ما بين 20 إلى 40 عاماً، وكن سعيدات للغاية، واستخدمن حاسة الشم في تمييز النباتات الطبيعية بالمحمية والتعرف عليها.

وسيتم تنظيم رحلات أخرى للراغبين من نزلاء دور الرعاية، لإضفاء البهجة عليهن ومنحهن ثقة في قدراتهن وذواتهن، حسب ريهام.