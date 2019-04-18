"تفتيش حرب" بقاعدة مصرية.. لماذا حضره السيسي؟

قبل يومين أعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، تفقد قاعدة محمد نجيب العسكرية التي تقع في منطقة الحمام غرب البلاد وبالقرب من حدود ليبيا.

وقال إن الرئيس استمع إلى تقرير حول الحالة الفنية والإدارية للوحدات العسكرية، كما اطلع على جاهزية القوات، وتفقد معرضاً لأحدث المنظومات القتالية والفنية للتشكيلات والوحدات بكافة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.

وخلال الزيارة التي أجراها الرئيس المصري للقاعدة تفقد السيسي إجراءات الاصطفاف وتفتيش الحرب ورفع الكفاءة القتالية، واستمع إلى عرض ملخص تضمن الحالة الفنية والإدارية للوحدات بعد تطويرها ورفع كفاءتها لدعم قدرتها على تنفيذ المهام القتالية.

ماذا يعني تفتيش الحرب، ولماذا أقيم في تلك القاعدة التي تقع قرب حدود ليبيا وفي هذا التوقيت وبحضور الرئيس السيسي؟

اللواء نصر سالم الخبير العسكري والقائد السابق بجهاز الاستطلاع بالمخابرات الحربية قال لـ"العربية.نت" إن تفتيش الحرب هو مصطلح عسكري يقوم به الجيش من حين لآخر، للتأكد من جاهزية القوات وقدرتها القتالية، وكفاءتها لتنفيذ الخطط العسكرية، والمهام المكلفة بها، وعقب انتهاء التفتيش، تكون هذه القوات جاهزة فورا لدخول وخوض أي حرب أو معركة قد تطلب منها.

وأوضح أن حضور السيسي لتفتيش الحرب وتفقد جاهزية القوات بالقاعدة العسكرية، يحمل رسالة مهمة للداخل والخارج بعيداً عما يجري في ليبيا، وهي أن القوات جاهزة لحماية حدودنا الغربية، وكافة حدودنا على جميع الاتجاهات الاستراتيجية الأربعة، وردع من تسول له نفسه المساس بأمن مصر، ورصد المخربين والمتسللين، ومن يحاولون التسلل لمصر وشن أي عدائيات بها أو تهديد أمنها وأمن شعبها ومصالحها.

وأشار إلى أن مصر تدعم الحل السلمي والسياسي في ليبيا وترفض إراقة دماء الأشقاء اللبيبين، لكنها في الوقت ذاته تطالب بتطهير ليبيا من الميليشيات الإرهابية والمتطرفة، مضيفا أن قاعدة محمد نجيب يقع من ضمن مهامها حماية الحدود الشمالية والغربية لمصر ومراقبة ورصد وتأمين الحدود المصرية الليبية المشتركة.

وقال إن حضور الرئيس السيسي لتفقد القاعدة وتفتيش الحرب بالقاعدة يؤكد اهتمام القيادة السياسية بتطويرها وغيرها من قواعد عسكرية ووحدات، بهدف تأمين وحماية ركائز الأمن القومي المصري من كافة الاتجاهات وطمأنة الشعب على قدرة وكفاءة قواته المسلحة.

قاعدة محمد نجيب العسكرية كان قد افتتحها الرئيس السيسي، في يوليو من العام 2017 بمناسبة الذكرى الـ 65 لثورة 23 يوليو التي كان اللواء محمد نجيب أبرز قادتها.

وذكر المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي أن القاعدة تم إنشاؤها في إطار استراتيجية التطوير والتحديث الشامل لتحل خلفاً للمدينة العسكرية بمنطقة الحمام التي تم إنشاؤها عام 1993، مع دعمها بوحدات إدارية وفنية جديدة وإعادة تمركز عدد من الوحدات التابعة للمنطقة الشمالية العسكرية بداخلها بما يعزز من قدرتها على تأمين المناطق الحيوية غرب مدينة الإسكندرية ومنطقة الساحل الشمالي والتي من بينها محطة الضبعة النووية وحقول البترول ومدينة العلمين الجديدة.