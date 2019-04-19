بعد ولادته بأسبوعين.. وفاة طفل مصري ولد برأسين

بعد ولادته بأسبوعين، توفي طفل مصري ولد برأسين في مستشفى أسيوط الجامعي جنوب البلاد إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

وكانت مدينة كوم إمبو بمحافظة أسوان جنوب مصر، قد شهدت ولادة طفل برأسين وجسد واحد.

وقال محمد فراج أحمد، 37 عاماً، والد الطفل، لـ"العربية.نت" إن زوجته كانت تتابع حملها مع طبيب، وأخبرها أنها حامل في توأم، وفوجئ عند الولادة بطفل واحد لكنه برأسين، دون أن يعرف السبب، ولم يخبره الأطباء بتفاصيل الحالة وأسباب ولاده طفله على هذا النحو.

وأضاف أن الطبيبة التي أجرت عملية الولادة أبلغته أن السبب ربما يكون لعوامل وراثية، دون أن توضح إمكانية أن يعيش الطفل بهذه الحالة، مؤكداً أن الحالة الصحية للطفل كانت جيدة ولديه حبلان شوكيان.

وذكر أن إدارة المستشفى قررت نقل الطفل إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وعرضه على المراكز البحثية لمتابعة حالته، وبيان سببها، مضيفا أن لديه طفلة طبيعية تماماً وليس بها أي عيوب خلقية.