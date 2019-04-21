أبو مازن يُطلع السيسي على خطوات مواجهة تنصلات إسرائيل

عقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، جلسة مباحثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن الذي يزور القاهرة حالياً.

وخلال المباحثات أكد الرئيس المصري على عمق العلاقات بين البلدين واستمرار مصر بدعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية حتى نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة.

وأطلع أبو مازن الرئيس السيسي على تطورات القضية الفلسطينية في ظل التحديات التي تواجهها، خاصة بعد تنصل إسرائيل من كافة الاتفاقات الموقعة، وكان آخرها قيامها باقتطاع أموال المقاصة الفلسطينية.

واستعرض أبو مازن الخطوات التي تنوي القيادة الفلسطينية القيام بها لمواجهة هذه التحديات، والتي من شأنها تعزيز صمود الشعب الفلسطيني حتى قيام دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.