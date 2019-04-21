الرئيس المصري يلتقي رون وايدن عضو مجلس الشيوخ الأميركي

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، عضو مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور الديمقراطي، رون وايدن، بحضور كلٍّ من وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ورئيس المخابرات العامة المصرية الوزير، عباس كامل.

وأكد الرئيس السيسي، خلال اللقاء وفقًا لبيان صحافي صادر عن الرئاسة المصرية، حرص مصر على تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية في كل جوانبها، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، لاسيما في ظل الواقع الإقليمي المضطرب وما يفرزه من تحديات متصاعدة.

وحذر الرئيس المصري مما يتعرض له مفهوم الدولة الوطنية في المنطقة من مخاطر، مؤكداً أن التسوية السياسية للأزمات يتعين أن تتم بالتوازي مع مكافحة التنظيمات الإرهابية بالمنطقة.