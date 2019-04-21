شيخ الأزهر: لا أتصور آدمياً يستهدف الآمنين في عيدهم

دان الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الهجمات الإرهابية الدموية التي شهدتها سريلانكا صباح الأحد في عدد من الكنائس والفنادق، بالعاصمة "كولومبو" ومحيطها، وذلك خلال الاحتفال بقداس عيد الفصح، وأسفرت الهجمات عن مقتل أكثر من 156 شخصاً ومئات المصابين.

وقال شيخ الأزهر في تغريدة نشرت على الحساب الرسمي للأزهر الشريف على موقعي تويتر وفيسبوك: "لا أتصور آدميا قد يستهدف الآمنين يوم عيدهم، هؤلاء الإرهابيون تناقضت فطرتهم مع تعاليم كل الأديان"، كما دعا لذوي الضحايا بالصبر وللمصابين بالشفاء العاجل.

كما دان الدكتور شوقي علام، مفتي مصر، بشدة العمليات الإرهابية التي استهدفت ثلاث كنائس في سريلانكا أثناء قداس عيد الفصح.

وأكد مفتي مصر في بيان أن استهداف دور العبادة وسفك الدماء أمر تأباه الأديان وتنهى عنه، بل يؤدي إلى نشر الكراهية والفتن في المجتمعات مما يهدد النسيج المجتمعي ويؤدي إلى الاقتتال بين أبناء الوطن الواحد.

ودعا علام الشعب السريلانكي إلى التماسك والتعاون مع الجهات الأمنية من أجل كشف المتسببين في هذه العملية الإرهابية، وأن يكونوا يدًا واحدة في مواجهة التطرف والإرهاب.

وتوجه المفتي بخالص العزاء إلى سريلانكا حكومة وشبعًا في مصابهم، داعيًا الله أن يشفي المصابين.