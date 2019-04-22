السيسي يدعو لتحصين الشباب العربي من إيديولوجيات دخيلة

طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتحصين الشباب العربي فكريا من الإيديولوجيات الدخيلة، وإيجاد أرضية حقيقية من الكوادر المجتمعية الشبابية في الوطن العربي.

وأكد السيسي خلال لقائه، اليوم الإثنين، وزراء الشباب والرياضة بالدول العربية أن كتلة الشباب تشكل الشريحة الأكبر من المجتمعات العربية، ومن ثم تمثل طاقة إيجابية هائلة إذا ما أحسن استخدامها، مشدداً على أهمية صياغة خطة عمل طموحة وتدريجية بهدف تفعيل "الاستراتيجية العربية لاستثمار طاقات الشباب ومكافحة التطرف الفكري.

وقال إن ذلك يأتي في إطار أولوية الحفاظ على الدول بالمنطقة العربية وتفادي الإضرار الاستراتيجي والعبث بالمؤسسات الوطنية المهمة لتثبيت أركان الدولة، داعيا لتعظيم الإمكانات والقدرات المشتركة بالوطن العربي لمكافحة الأفكار والأيديولوجيات المتطرفة، والعمل على الحد من ظاهرة استقطاب الشباب في مسارات تهدد مقدرات وكيان الدول، وتوعيتهم بالمتطلبات الاقتصادية لتلبية حاجات الشعوب، وكذلك الخسائر الجسيمة التي تعود على الدول نتيجة تفشي الفوضى وعدم الاستقرار.

ودعا الرئيس المصري إلى تعظيم دور وزارات الشباب والرياضة في توجيه طاقات الشباب وتكريس مفاهيم الوحدة الوطنية، ودعم القيم الأخلاقية وتنمية روح الولاء للوطن والحفاظ على الممتلكات العامة، كما دعا إلى توعية الشباب بالتحديات التي يفرضها انتشار التكنولوجيا في العصر الحالي، وتأثيرها على فرص العمل خلال المستقبل المنظور.