مصر.. قمة إفريقية حول السودان وليبيا غداً

تستضيف القاهرة الثلاثاء اجتماعين إفريقيين على مستوى القمة للتباحث حول الشأنين السوداني والليبي.

وذكرت الرئاسة المصرية أنه من المقرر أن يستضيف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الإفريقي قمة تشاورية للشركاء الإقليميين للسودان بمشاركة الرئيس إدريس ديبي رئيس تشاد، ورئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلة ورئيس رواندا بول كاجامي ورئيس الكونغو ساسو نيجسو، ورئيس الصومال عبد الله فرماجو ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، فضلاً عن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه، ودميكي ماكونين نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، ويشارك في القمة توت جالواك مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية، ومبعوثون عن رؤساء كل من أوغندا وكينيا ونيجيريا.

وتستهدف القمة مناقشة تطورات الأوضاع في السودان وتعزيز العمل المشترك والتباحث حول أنسب السُبل للتعامل مع المستجدات الراهنة على الساحة السودانية وكيفية المساهمة في دعم الاستقرار والسلام هناك.

وقالت الرئاسة المصرية إن السيسي سيستضيف اجتماع قمة الترويكا ورئاسة لجنة ليبيا بالاتحاد الإفريقي بمشاركة رؤساء رواندا وجنوب إفريقيا عضوي ترويكا الاتحاد الإفريقي، ورئيس الكونغو بصفته رئيساً للجنة المعنية بليبيا في الاتحاد الإفريقي، فضلاً عن رئيس المفوضية الإفريقية.

ومن المقرر أن تناقش القمة آخر التطورات على الساحة الليبية وسُبل احتواء الأزمة الحالية وإحياء العملية السياسية في ليبيا والقضاء على الإرهاب.