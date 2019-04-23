السيسي يبحث مع رئيس جنوب إفريقيا الأوضاع بليبيا والسودان

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الاثلاثاء الرئيس، سيريل رامافوزا، رئيس جنوب إفريقيا، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن اعتزاز مصر بعلاقاتها الوثيقة بجنوب إفريقيا، مؤكداً حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين الدولتين، فضلاً عن التشاور إزاء مختلف القضايا الإفريقية ذات الاهتمام المشترك.



من جانبه، أكد رئيس جنوب إفريقيا حرص بلاده على تدعيم العلاقات المتميزة التي تربطها بمصر، وتعزيز أطر التعاون بين البلدين في شتى المجالات. كما أعرب رئيس جنوب إفريقيا عن شكره للرئيس للدعوة للقمة التشاورية حول السودان، وقمة الترويكا حول ليبيا، مشيراً لأهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء الموضوعات الإقليمية المختلفة بما يدعم مسيرة العمل الإفريقي المشترك.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تناول القضايا الإفريقية ذات الاهتمام المشترك، حيث أشار السيد الرئيس إلى سعي مصر لتنسيق المواقف حيال القضايا الملحة المطروحة على الساحة الإفريقية، مؤكداً سيادته أهمية صياغة رؤية إفريقية للتعامل مع الأزمات التي تنشب في دول القارة، استناداً إلى مبدأ الحلول الإفريقية للأزمات الإفريقية، ومعرباً سيادته عن التطلع للمزيد من التشاور والتنسيق مع جنوب إفريقيا في هذا الشأن، خاصة في ضوء رئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقي، وبصفة جنوب إفريقيا عضو ترويكا الاتحاد وكونها عضواً حالياً بمجلس الأمن الدولي.

كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع في السودان، حيث أكد الرئيس دعم مصر الكامل لخيارات الشعب السوداني الشقيق، مشيراً سيادته إلى أهمية تضافر الجهود لمساعدة السودان على تجاوز هذه المرحلة بنجاح، بما يصون إرادة الشعب السوداني ويحفظ مؤسسات دولته.