مصر.. قمة إفريقيا تطالب بوقف النار في ليبيا

ترأس الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، اجتماع قمة الترويكا ولجنة ليبيا بالاتحاد الإفريقي، والتي هدفت إلى مناقشة آخر التطورات على الساحة الليبية وسبل احتواء الأزمة الحالية وإحياء العملية السياسية في البلاد والقضاء على الإرهاب.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، فقد أكد السيسي، خلال القمة، أن الدول الإفريقية هي الأقرب إلى الشعب الليبي، وبالتالي فهي الطرف الأكثر تضرراً من استمرار الفوضى، والأكثر حرصاً على استعادة الاستقرار في ليبيا، مشدداً على الأهمية القصوى للالتزام الكامل باستئناف الحل السياسي للأزمة في أقرب وقت ممكن، وضرورة القضاء على كافة أشكال الإرهاب والميليشيات المسلحة هناك لتهيئة المناخ لعقد الانتخابات واستعادة مقومات الشرعية، ومطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه وقف التدخلات الخارجية المتكررة في ليبيا.

كما عرض رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي رؤية المفوضية بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد التزام الاتحاد بتعظيم انخراطه في معالجة ملف الأزمة الليبية بالاستعانة بالجهود والسواعد الإفريقية المخلصة، بهدف استعادة زخم الحل السياسي في البلاد.

وشهدت القمة مشاورات صريحة وجادة بين القادة والزعماء الأفارقة، واستعراض رؤاهم بشأن سبل التعامل مع الشأن الليبي.

كذلك أعربت الوفود المشاركة عن تقديرها البالغ لمبادرة السيسي باستضافة أعمال القمة لمناقشة الأوضاع في ليبيا، وتم التأكيد على أهمية استمرار الترويكا ولجنة ليبيا بالاتحاد الإفريقي في التشاور مع الأطراف الليبية والأمم المتحدة للعمل على احتواء الأزمة الحالية في البلاد واستئناف العملية السياسية والتوصل لوقف إطلاق نار.

ودعت القمة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته لوقف عمليات تهريب السلاح والمقاتلين الأجانب والتنظيمات المسلحة إلى البلاد، والتصدي لكافة أشكال التدخلات الخارجية التي تسعى لتحويل ليبيا لساحة صراع بالوكالة يستهدف استنزاف موارد الشعب الليبي.