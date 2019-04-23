رسمياً.. مصر تقر التعديلات الدستورية

أيد 88.83% من المقترعين خلال استفتاء في مصر التعديلات الدستورية لتمديد ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتعزيز صلاحياته وسلطات الجيش، وفق ما أعلنت هيئة الانتخابات الوطنية الثلاثاء.

وقال رئيس هذه الهيئة، لاشين إبراهيم، في مؤتمر صحافي بالقاهرة إن نسبة المشاركة بلغت 44.33%، ما يمثل حوالي 27 مليون ناخب من أصل 61 مليون ناخب يحق لهم التصويت، كما بلغت نسبة الأصوات الصحيحة 96.94% من جملة المقترعين، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 831 ألفاً بنسبة 3.06%، وبهذا تكون التعديلات قد أقرت رسمياً بعد نشر هذا في الجريدة الرسمية.

وبهذه التعديلات يحق للسيسي الترشح للرئاسة حتى عام 2030، سينشئ بموجبها مجلس الشيوخ الذي حل محل مجلس الشورى السابق وسيكون هناك تمثيل إيجابي للعمال والفلاحين وذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين في الخارج. كذلك ستمثل المرأة نسبة لا تقل عن 25% من إجمالي مقاعد البرلمان.

وجاء عدد الموافقين على التعديلات 23 مليوناً و416 ألفاً و741 صوتاً بنسبة 88.83% فيما بلغ عدد الرافضين 2 مليون و945 ألفاً و680 صوتاً بنسبة 11.17%.