مصر تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة الأنظمة الداعمة للإرهاب

طالبت مصر الأمم المتحدة بمحاسبة الأنظمة والحكومات الداعمة للإرهاب.

ودعا السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة خلال مشاركته في فعاليات اجتماع الجمعية العامة رفيع المستوى احتفالا باليوم العالمي للدبلوماسية متعددة الأطراف، مساء الأربعاء، إلى أهمية تعزيز هيكل سكرتارية الأمم المتحدة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب لجعلها قادرةً على تحقيق أثر ملموس على الأرض.

وطالب إدريس بمساعدة الأمم المتحدة للدول على بناء قدراتها في مجال تجنب ومكافحة الإرهاب، مؤكداً ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الأنظمة الداعمة للإرهاب بالمال والسلاح والتحريض وتوفير الملاذ الآمن، باعتبارها خرقاً لقرارات مجلس الأمن الملزمة.

وشدد مندوب مصر على ضرورة العمل على إصلاح وتوسيع مجلس الأمن، ووجود عمليات مراجعة دورية لنظم العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة، لضمان أن تحقق العقوبات الغرض منها دون تجاوز، ومواصلة السعي لتحسين منظومة حفظ وبناء السلام في إطار الأمم المتحدة.