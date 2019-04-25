مصر تمدد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر أخرى

قررت السلطات المصرية مد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 شهور أخرى.

وقرر الرئيس عبدالفتاح السيسي تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من الساعة الواحدة صباحاً اليوم الخميس الموافق الـ25 من أبريل وحتى 25 يوليو المقبل.

ونص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية للدولة، اليوم الخميس، على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

ونصت المادة الثالثة على أن يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، كما تضمنت المادة الرابعة على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية.

وكان الرئيس السيسي قد أصدر في 12 أكتوبر من العام 2017 قراراً وافق عليه مجلس الوزراء بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، بعد حادث هجوم الواحات البحرية الذي راح ضحيته 17 شرطيا.