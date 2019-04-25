مقتل 6 دواعش وتدمير أنفاق جنوب كركوك

أكدت خلية الإعلام الأمني في العراق مقتل 6 إرهابيين من تنظيم داعش جنوب محافظة كركوك.

وأضافت الخلية في بيان لها أنه تم تدمير أوكار وأنفاق للتنظيم الإرهابي في نفس المنطقة.

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وأشارت إلى أن جهاز مكافحة الإرهاب بإسناد من الجيش قد قام بعمليات تطهير في وادي الشاي جنوب محافظة كركوك.

ونوهت إلى أن نتائج اليوم الأول لهذه العمليات هي قتل ستة إرهابيين، وتدمير 13 وكرا، و8 أنفاق و5 مخابئ للإرهابيين، و6 كهوف، ومخزن أسلحة ومتفجرات.

وأكدت أن العمليات مازالت مستمرة.

وكان مراسلنا في العراق قد أفاد أن نائباً عن محافظة نينوى حذر من عودة تنظيم "داعش" وكشف عن مناطق بالموصل خالية تماماً من الأمن العراقي.

وفي رسالة مفتوحة لرئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، حذر النائب أحمد مدلول الجربا من احتمال إعادة سيناريو 2014 إن لم تُرسل قوات أمنية إلى غرب الموصل.