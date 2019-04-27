فاجعة في مصر.. انتحار جماعي لـ3 فتيات

شهدت مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة في مصر فاجعة إنسانية، حيث انتحرت 3 فتيات. وفي التفاصيل، أقدمت طالبة وابنة خالتها على الانتحار بحبة الغلال السامة لمرورهما بحالة نفسية سيئة. وفور علم والدة إحداهما، أصيبت بأزمة بحالة هيستيرية، وأزمة قلبية نقلت على إثرها إلى المستشفى.

وبعد إعلان الخبر، فوجئ الأهالي بالابنة الصغرى (11 سنة) تسقط جثة هامدة بعد أن تناولت حبة الغلال السامة هي أيضاً.

من جهته، تلقى مدير أمن البحيرة، اللواء مجدي القمري، بلاغاً من قسم شرطة كفر الدوار بوصول كل من الطالبة إ.م.ف (17 سنة) والطالبة د.س.ع (15 سنة) إلى مستشفى كفر الدوار العام جثتين هامدتين إثر تناولهما الحبة السامة، التي تستخدم لحفظ الغلال في المنازل، ما أدى إلى توقف عضلة القلب ووفاتهما على الفور.

وتم إخطار النيابة، التي صرحت بدفن الجثث، وتولت التحقيق.