ظهور البغدادي كشفها.. ما هي فروع داعش في العالم؟

بعد اختفاء دام 5 سنوات ظهر زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي، الاثنين، للمرة الأولى في فيديو دعائي نشره التنظيم عبر قنواته على تطبيق "تليغرام".

ظهور البغدادي وحديثه في الفيديو كشف عن فروع جديدة للتنظيم الإرهابي في أفريقيا وبعض دول العالم وعن اعتزام التنظيم السعي للتواجد في الجزائر والسودان وآسيا.

ويقول مرصد الفتاوى التكفيرية التابع لدار الإفتاء المصرية إن التنظيم أراد إرسال عدة رسائل من وراء كلمة البغدادي، أبرزها أن التنظيم موجود ولم يتم القضاء عليه، وأنه يسعى إلى استغلال ما تشهده الجزائر والسودان في نشر الفوضى والاضطرابات.

وذكرت إفتاء مصر أن الفيديو يبعث برسالة وهي نجاح التنظيم في نقل المعركة إلى عدة دول أفريقية، ذكر البغدادي منها مالي وبوركينافاسو، وثمة دول أغفل الإشارة إليها وهي دول يسعى التنظيم إلى بسط نفوذه عليها، مثل الكونغو الديمقراطية والصومال وموزمبيق، وذلك في إطار إعلان التنظيم إنشاء ولاية جديدة له تحمل اسم ولاية وسط أفريقيا.

ويكشف منير أديب، الباحث في حركات الإسلام السياسي والجماعات الإرهابية، لـ"العربية.نت"، أن "ظهور البغدادي كان بهدف إعلان أن داعش باق ويتمدد، والدليل ما قاله في الفيديو من وجود ولايات جديدة في أوروبا وأفريقيا منها ولاية الصحراء في جنوب مالي، وولاية الصومال وولاية القوقاز، وولايات في أوروبا"، مشيرا إلى أن التنظيم يحاول ترسيخ فكرة أنه "بات عابرا للحدود ومنتشرا قاريا".

وأضاف أن الفيديو كشف عن ملفات "لولايات جديدة للتنظيم في الصومال والقوقاز"، مؤكدا "تواجد فروع للتنظيم في دول شرق وجنوب آسيا وسريلانكا، فضلا عن ولاية باسم ولاية خراسان في آسيا الوسطى".