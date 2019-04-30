مصر.. الإعلان عن كشف مقبرة "خوي" بمنطقة سقارة

تعلن وزارة الآثار المصرية عن كشف مقبرة جديدة في منطقة آثار الهرم، وذلك يوم 4 مايو المقبل، وتحتوي المقبرة على نقوش ملونة وبحالة جيدة.

وكان الدكتور خالد العناني، وزير الآثار المصري، قد تفقد 13 أبريل، مقبرة فريدة من نوعها لشخص يدعى "خوى" كان يشغل منصب النبيل لدى الملك، في أواخر عصر الأسرة الخامسة من الدولة القديمة، حيث نجحت البعثة المصرية التشيكية برئاسة الدكتور محمد مجاهد، في الكشف عن المقبرة، أثناء أعمال الحفائر والتسجيل العلمي للمجموعة الهرمية للملك "جد كارع" من الأسرة الخامسة بجنوب سقارة.

كما تضمنت الجولة أيضاً زيارة إلى المقابر الفارسية ومقبرة نفر "المغلقتين".