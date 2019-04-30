مصر تعلن تقنين أوضاع 894‏ كنيسة ومبنى قبطياً خلال عامين

أعلن مجلس الوزراء المصري تقنين أوضاع 894 كنيسة ومبنى قبطياً خلال عامين.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إن نتائج أعمال اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس التي تم تشكيلها في يناير 2017 بموجب قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس رقم 80 لسنة 2016 أسفرت عن توفيق أوضاع 512 كنيسة، فضلاً عن توفيق أوضاع 352 مبنى، بالإضافة إلى 30 كنيسة ومبني، مشيراً إلى أن إجمالي ما تم توفيق أوضاعه حتى الآن بلغ 894‏ كنيسة ومبنى على مستوى الجمهورية.

وأضاف أنه تم بناء كنائس جديدة خلال الأعوام الخمس الأخيرة، منها افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتنفيذ ‏6 كنائس بمدينة حدائق أكتوبر فضلاً عن ‏7 كنائس جار تنفيذها بكل من مدن المنصورة الجديدة والعلمين الجديدة وغرب قنا والعبور الجديدة شرق ‏بورسعيد وأكتوبر الجديدة وغرب أسيوط.

وأوضح أنه صدرت قرارات تخصيص في العام 2014 لبناء 7 كنائس، وفي عام 2015 صدرت قرارات تخصيص لبناء 5 كنائس وفي عام 2016 صدرت قرارات تخصيص لبناء 9 كنائس، مضيفاً أنه صدرت في عام 2018 قرارات تخصيص لبناء 10 كنائس، وفي عام 2019 صدرت قرارات تخصيص لبناء 4 كنائس.