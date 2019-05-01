الكالوسوما.. حشرة غريبة تثير الرعب في 3 محافظات مصرية

أثارت حشرة غريبة تظهر لأول مرة في مصر رعب المصريين، بعد أن انتشرت بضراوة في 3محافظات مصرية.

وشهدت محافظات البحر الأحمر وسيناء والسويس انتشاراً لحشرة سوداءغريبة تشبه الخنفساء، ما أثار رعب المواطنين، خاصة بعد ما تردد عن أن لسعتها تؤدي لتورم المنطقة المصابة، وهو ما أدى لتزايد المخاوف من نقلها للأمراض.

وأعلنت السلطات المصرية حالة الطوارئ لمواجهة الحشرة، حيث تبين أنها حشرة الكالوسوما وهاجمت أسراب منها مناطق السويس وجنوب سيناء والبحر الأحمر.

وقالت إن عمر الحشرة قصير جداً وتنجذب للإضاءة، ولذلك تنشط في المساء فقط، وتتغذى على الحشرات والديدان الضارة الموجودة في التربة والنباتات نافية وجود أي خطر لها على صحة الإنسان، ومؤكدة أنها تفرز رائحة كريهة عندما تشعر بالخطر.

وقال الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر لـ "العربية. نت " إن الحشرة الغريبة تدخل مصر للمرة الأولى، وتم التنسيق مع مديرية الزراعة ومديرية الطب البيطري وجهاز شئون البيئة ورؤساء الوحدات المحلية بالمدن والإدارات لمواجهتها حيث تم تقسيم كل مدينة إلى مربعات وكتل سكنية لإجراء عملية المكافحة بها وفقا لجدول زمني بهدف القضاء عليها ومنع تكاثر وتزايد أعدادها.