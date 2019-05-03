مصر.. حريق هائل في منطقة الموسكي بقلب القاهرة

اندلع حريق هائل بمنطقة الموسكي التجارية بقلب العاصمة المصرية القاهرة، الجمعة، أسفر عن إصابة 15 شخصا.

ودفعت السلطات بسيارات إطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها لبقية المناطق المجاورة، فيما كشف مصدر أمني مسؤول لـ"العربية.نت" أن الحريق نشب في أحد المحال التجارية بالقرب من ميدان العتبة وسط القاهرة، وامتد إلى 3 محال أخرى، مرجحا أن يكون السبب ماسا كهربائيا.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق في أحد المحال التجارية بمنطقة حارة اليهود بالموسكي، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على النيران.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة المصرية، إصابة 15 مواطنا في الحادث.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام، إنه فور نشوب الحريق تم الدفع بـ 5 سيارات إسعاف مجهزة لموقع الحادث.

وأضاف مجاهد أن جميع المصابين يعانون من اختناقات، حيث تم إسعاف 10 حالات بموقع الحادث وغادروا، فيما تم نقل 4 مصابين إلى مستشفى أحمد ماهر، وحالة واحدة إلى مستشفى سيد جلال، مؤكدا أن جميع المصابين حالتهم مستقرة تماما ويتلقون العلاج والرعاية اللازمة.

وتقوم السلطات حاليا بعمليات التبريد، فيما بدأت محافظة القاهرة حصر قيمة التلفيات والخسائر وتحديد قيمتها.