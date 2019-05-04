مصر.. حكم نهائي جديد بسجن حازم أبو إسماعيل

أيدت محكمة النقض المصرية، السبت، حكما بسجن القيادي، حازم صلاح أبو إسماعيل، و5 آخرين لمدة 5 سنوات لإدانتهم بحصار مقر محكمة في القاهرة في العام 2012، حسب ما أفاد مسؤول قضائي.

وأبو إسماعيل داعية سلفي شهير التف حوله آلاف السلفيين لدعمه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في العام 2012 وفاز بها الرئيس المعزول محمد مرسي، لكنه استبعد في اللحظات الأخيرة قبل بدء السباق الانتخابي.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في كانون الثاني/يناير 2017 بسجن أبو إسماعيل 5 أعوام بعد أن أسندت النيابة للمتهم "جرائم الاشتراك بطريق التحريض في حصار محكمة مدينة نصر (شرق القاهرة)، باستعمال القوة والتهديد بالعنف مع أعضاء النيابة، ومحاولة منعهم من أداء وظيفتهم".

وفي ابريل/نيسان 2015 صدر حكم نهائي بحبس أبو إسماعيل 7 سنوات بتهمة تزوير مستندات بشأن جنسية والدته أثناء تقديم ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2012.

وأبو اسماعيل محبوس منذ القبض عليه في يوليو/تموز 2013 في أعقاب إطاحة الجيش بالرئيس مرسي، استجابة لمطالب ملايين المصريين الذين نزلوا إلى الشوارع في تظاهرات حاشدة عبر البلاد احتجاجا على السنة التي قضاها مرسي في الحكم، واتسمت بالاضطرابات السياسية وسوء الأوضاع الاقتصادية والأمنية.