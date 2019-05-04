في آخر ظهور.. مبارك يحتفل بعيد ميلاده الـ91 مع عائلته

كعادتها كل عام وعقب تنحيه عن الحكم في مصر، احتفلت عائلة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ91 والذي يوافق الرابع من مايو من كل عام.

وظهر الرئيس الأسبق مع زوجته السيدة سوزان مبارك وحفيده عمر علاء مبارك، حيث بدا بصحة جيدة، مع ظهور بعض علامات الشيخوخة عليه.

ونشر كريم حسين أدمن صفحة "أنا آسف يا ريس" التي يتابعها الملايين، صورة مبارك مع زوجته وحفيده، قائلا إنها أحدث صورة للرئيس الأسبق الذي يقيم قي شقته مع عائلته بمنطقة مصر الجديدة والتقطت اليوم.

الرئيس الأسبق ولد في الرابع من مايو من العام 1928، وتنحى عن الحكم في 11 فبراير من العام 2011، وكان آخر ظهور له في 26 ديسمبر الماضي أمام محكمة الجنايات خلال إدلائه بشهادته في قضية اقتحام السجون، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وقادة جماعة الإخوان.