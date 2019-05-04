مصر.. تشكيل عصابي يستغل "العمرة" في تهريب المخدرات

قررت نيابة الشرقية في مصر، اليوم السبت، ضبط شخصين ضمن أفراد تشكيل عصابي تخصص في تهريب العقاقير المخدرة وزجها مع المسافرين للعمرة، وتم ضبط 3 من التشكيل، كما قررت النيابة الاستعلام من المملكة العربية السعودية عن القضية رقم 202738، من حيث أطرافها والمتهمين فيها المضبوطين والهاربين.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، (شرق القاهرة) قد تمكنت بمساعدة أهالي الضحايا من ضبط 3 من أفراد التشكيل العصابي، الذي تخصص في تهريب العقاقير المخدرة للسعودية، وتم حبسهم على ذمة التحقيقات، حيث وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة تهريب مواد مخدرة.

وكانت مباحث الشرقية تلقت إخطاراً يفيد بورود بلاغ من أسر كل من "فايقة عبد العزيز عبد المعبود" 63 سنة ربة منزل مقيمة بالزقازيق، و"نبوية عبد العزيز عبد السلام" 60 سنة مقيمة بهجات مركز الزقازيق، و"صباح عطية إسماعيل موسى" 70 سنة، مقيمة الزقازيق، يتهمون فيه "محمد.ف" 34 سنة حاصل على ليسانس حقوق مقيم في أبوكبير، بوضع كمية من العقاقير المخدرة بحقائب السيدات أثناء توجههن لأداء فريضة العمرة، وتم ضبطهن بمطار جدة بالسعودية، وتمكنت قوة من المباحث من ضبطه.

وتبين من التحريات الأولية اتهام أسر الضحايا للمتهم بخداع بعض السيدات كبار السن ممن يرغبن في أداء فريضة العمرة، مدعياً أنه فاعل خير، يرغب في عمل خير، وطلب اختيار عدد من السيدات من كبار السن لأداء العمرة، واستغلال عامل السن ووضع مخدرات معهن.